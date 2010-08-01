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KARISINI VE HAMİLE KIZINI BOĞARAK ÖLDÜRDÜ İSTANBUL (A.A)

01 Ağustos 2010 13:02

-KARISINI VE HAMİLE KIZINI BOĞARAK ÖLDÜRDÜ İSTANBUL (A.A) - 01.08.2010 - Ümraniye'de bir kişi, karısını ve hamile kızını boğarak öldürdükten sonra çıktığı sokakta kendisini şüphe üzerine durduran polise cinayeti itiraf etti. Dudullu Birlik Mahallesi Atatürk Caddesi Kevser Sokak'ta oturan Sebahattin Alkan (47), saat 03.00 sıralarında yanında uyuyan karısı Ruzkat Alkan (48) ve misafirliğe gelen evli kızı Sevgi Arslan'ı (22) boğarak öldürdü. Alkan'ın, daha sonra, üst kattaki evde kalan ağabeyine cinayet işlediğini söylediği, ardından evden ayrıldığı belirtildi. Sebahattin Alkan'ın sokakta yürürken devriye görevi yapan polislerce şüphe üzerine durdurulduğu, polislerin kimliğini sorması üzerine cinayeti itiraf ettiği bildirildi.  Alkan'ın karısını ve kızını ''rüyasında soyunduklarını gördüğü'' gerekçesiyle öldürdüğü ifade edildi.  Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından  cesetler, önce Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine, oradan da Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sebahattin Alkan'ın psikolojik rahatsızlık yaşaması nedeniyle eşi Ruzkat Alkan'ın evi terk etmesi üzerine bir süre tedavi gördüğü, iyileşme belirtileri göstermesi üzerine taburcu edildiği öğrenildi.Alkan'ın, taburcu olduktan sonra eşini geri dönmeye ikna ettiği ve ilk kez evli olan kızlarını da yanlarına alarak bu akşam eve döndüğü belirtildi. 3 yaşında bir erkek çocuk annesi Sevgi Arslan'ın 2 aylık hamile olduğu bildirildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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