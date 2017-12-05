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Karısını öldürdü, birlikte gördüğü adamı ağır yaraladı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) – ANTALYA’da 36 yaşındaki Sedat Uluışık, boşanma aşamasında olan ve annesinin yanına yerleşen eşi 27 yaşındaki Sultan Uluışık ile evde bulunan 60 yaşındaki M

05 Aralık 2017 02:51

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) – ANTALYA’da 36 yaşındaki Sedat Uluışık, boşanma aşamasında olan ve annesinin yanına yerleşen eşi 27 yaşındaki Sultan Uluışık ile evde bulunan 60 yaşındaki M.Ö.\'yü bıçakladı. 2 çocuk annesi genç kadın yaşamını yitirirken, M.Ö. ise ağır yaralı olarak tedavi altına salındı.
Olay, saat 21.30’da Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6703 Sokak üzerindeki gecekonduda meydana geldi. Boya ve sıva işi yapan Sedat Uluışık, bir süredir ayrı yaşadığı eşi 2 çocuk annesi Sultan Uluışık’a iddiaya göre geçen günlerde şiddet uyguladı. Bunun üzerine annesinin yanına sığınan kadın, Sedat Uluışık’ın barışma isteğini reddetti. Bugün gündüz saatlerinde birkaç kez eşi Sultan Uluışık’ı arayan Sedat Uluışık, yanıt alamayınca eşinin annesiyle birlikte oturduğu gecekonduya geldi.
YATAKTA UYGUNSUZ HALDE GÖRDÜ İDDİASI
Eve giren Sedat Uluışık, iddiaya göre eşi Sultan Uluışık’ı M.Ö. ile aynı yatakta uygunsuz halde gördü. Sinir krizi geçiren Sedat Uluışık, mutfaktan aldığı bıçakla önce M.Ö.’yü ardından eşi Sultan Uluışık’ı bıçakladı. Kendisi de ellerinden bıçak darbesi alan Sedat Uluışık evden kaçtı.
Yaralı halde dışarı çıkan M.Ö. çevredekilerden yardım istedi. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık görevlileri M.Ö.’yü Kepez Devlet Hastanesi’ne, Sultan Uluışık’ı ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürdü. Sultan Uluışık, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. M.Ö.’nün ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Sultan Uluışık’ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
POLİSİ ARAYIP CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Sol elinde derin kesik bulunan Sedat Uluışık ise olaydan 1 saat sonra polisi arayarak Kepez ilçesi Ulus Mahallesi üzerinde olduğunu ve cinayet işlediğini söyledi. Polis ekiplerinin verilen adrese gelerek zanlıyı gözaltına aldı. Çiftin çocuklarının ise yetiştirme yurdunda olduğu belirtildi.

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