Karısını kurtarmak için hayatını hiçe saydı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde su dolu kanala uçarak sürüklenen otomobilde mahsur kalan 35 yaşındaki Nevin Kocamaz ile 18 yaşındaki Elvan Öke itfaiye ekipleri ve vatandaşların yarım saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.



Patlangıç Mahallesi'nde meydana gelen kazada, otomobille işe gitmek için yola çıkan aileyi taşıyan otomobil tahta korkuluğu kırarak Devlet Su İşleri (DSİ) kanalına uçtu.



Hızla akan suda 100 metre sürüklenen otomobil, içine su dolunca kendiliğinden durdu.

Kazayı haber alan Kocamaz'ın eşi turizmci Osman Kocamaz hızla olay yerine geldi. Eşini kurtarmak için kanala atlayan Kocamaz, kapıları açmanın riskli olduğunu anlayınca otomobile tutunarak kurtarma ekiplerini bekledi.



Olay yerine gelen itfaiye görevlileri otomobilde mahsur kalan 2 kadını kurtarmak için kanala girdi. Suyun şiddeti nedeniyle otomobile ulaşamadan kanalda sürüklenen itfaiye görevlileri, tutundukları halatlarla tekrar dışarı çekildi.

Kanaldaki suyun debisi tekrar yükselince otomobilde can pazarı yaşandı. Osman Kocamaz, içinde eşinin bulunduğu otomobili sürüklenmemesi için omzuyla desteklemeye çalıştı.



Yarım saat süren çalışmaların sonunda çelik halatla kanalın kıyısına çekilen otomobilin arka yolcu kapısı açıldı. Osman Kocamaz, eşini ve iş arkadaşını su dolan otomobilden çıkardı. Kanaldan çıkarılan Kocamaz ve Öke, 2 ayrı ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.



Tedaviye alınan Kocamaz ve Öke'nin genel sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.