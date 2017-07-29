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Dünya

Karısını "gülmeyi kesmedi" diye öldürdü

Şüpheli, eşinin cesedini kamaranın balkonundan atarken görüldü

29 Temmuz 2017 18:42

ABD'nin Alaska eyaletinde bir yolcu gemisinde karısını öldürmekle suçlanan Kenneth Manzanares'in eşini "kendisine gülmeye son vermediği için " öldürdüğü belirtildi.

Kenneth Manzanares adlı zanlı 39 yaşındaki eşi Kirsty'nin cesedinin kamarada bulunmasının ardından cinayetle suçlandı. Manzanares'in elinde ve kıyafetlerinde kan bulunduğu kaydedildi. Güvenlik güçlerinden önce kamaraya giren bir görgü tanığı, Kenneth Manzanares'i eşinin cesedini kamaranın balkonundan atmaya çalışırken gördüğünü anlattı.

Görgü tanığı daha sonra cesedi ayak bileklerinden tutup yukarı doğru çektiğini ve ne olduğunu sorduğunda Manzanares'in "Bana gülmeye bir son vermedi" dediğini belirtti.

Olayın yaşandığı geminin 3400 yolcuyla birlikte bir haftalık bir tur için Seattle'dan ayrıldığı kaydedildi. Denizde işlendiği için cinayeti Federal Soruşturma Bürosu FB'ın incelediği ifade edildi. 

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