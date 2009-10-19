Karısını Guantanamo diye kaydetti

Suudi Arabistan’da bir kadın, kocasının kendisini cep telefonuna, Küba’da terör mahkumlarının işkenceye uğradığı Amerikan hapishanesi ‘Guantanamo’nun adıyla kaydettiğini öğrenince boşanma davası açtı.



El Vatan Gazetesi’ndeki habere göre, Cidde’de oturan 30’lu yaşlarındaki ismi açıklanmayan kadın, cep telefonundan aradığı eşinin telefonunu evde unuttuğunu fark etti. Çalan telefonu eline alan kadın ekranda “Guantanamo” yazdığını gördü. 17 yıldır evli olduğu kocasının kendisini Guantanamo ismiyle kaydettiğini öğrenen kadın soluğu mahkemede aldı. Büyük üzüntü yaşayan kadın “Tiranlığı çağrıştıran bir ismi kendisine layık gören kocasıyla yaşamaya devam edemeyeceğini” belirtti.

