-Karısını bıçaklayarak öldürdü ZONGULDAK (A.A) - 25.08.2011 - Zonguldak'ta bir kişi, kendisini aldattığından şüphelendiği karısını göğsünden ve karnından 8 kez bıçaklayarak öldürdü. İddiaya göre, eşinin kendisini aldattığından şüphelenen, özel bir firmada çalışan maden işçisi Aslan A. (33) dün işe gitmedi, 9 yaşındaki oğlu ile eşi Armağan A'nın (33) ilk evliliğinden olan 15 yaşındaki kızını Beycuma beldesindeki akrabalarının evine bıraktı. Aslan A, cep telefonuna sürekli mesaj ve çağrı gelmesi nedeniyle kendisini aldattığını düşündüğü, yaklaşık 10 yıldır evli olduğu eşiyle Mithatpaşa Mahallesi Dağyolu Sokak'taki evlerinin mutfağında tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, Aslan A, eşini göğsünden ve karnından 8 kez bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından sokağa çıkan Aslan A, yolda rastladığı komşusuna olayı anlatarak polis çağırmasını istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri zanlıyı gözaltına aldı ve evin çevresinde güvenlik şeridi oluşturdu. Ceset, savcının incelemesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Bu sırada kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Zanlının kardeşi Çetin A, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağabeyinin eşinin telefonuna gelen mesajlardan rahatsız olduğunu kendisine anlattığını belirterek, ''Yengemin telefonunu arayanlar oluyormuş. Ağabeyim bakmak istemiş, izin vermemiş. Takibe almış telefonunu. Bana birkaç gün önce eşinin telefonuna gelen aramalardan duyduğu rahatsızlığı anlatmıştı. Şüpheleri vardı'' dedi. Mahalle sakinlerinden Sami Aydın da çiftin sürekli kavga ettiğini, zaman zaman polisin geldiğini belirterek, ''Çiftin ikisinin de ikinci evliliğiydi. Kadının ilk eşi Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Aslan A. da geçimsizlik nedeniyle 1996'da ilk eşinden boşanmıştı. Ailelerin ısrarıyla evlilik olmuştu. Tartışmalar nedeniyle aileleri uyarmıştım ama beni dinlemediler'' diye konuştu.