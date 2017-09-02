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KARISINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ ADLİYEYE GİDİP TESLİM OLDU (2)

  KARISINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ ADLİYEYE GİDİP TESLİM OLDU (2) * KADIN CİNAYETLERİ BAYRAMDA DA DURMADI İbrahim AKTÜRK, İstanbulDHA Bahçelievler'de, eşi Halime Demirdağ'ı bıçaklayarak öldüren Kenan Demirdağ daha sonra adliyeye giderek teslim oldu

02 Eylül 2017 19:14

  KARISINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ ADLİYEYE GİDİP TESLİM OLDU (2)

* KADIN CİNAYETLERİ BAYRAMDA DA DURMADI

İbrahim AKTÜRK, İstanbulDHA
Bahçelievler\'de, eşi Halime Demirdağ\'ı bıçaklayarak öldüren Kenan Demirdağ daha sonra adliyeye giderek teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre öğlen saatlerinde Bakırköy Adliyesine giden Kenan Demirdağ karısını öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine 
çiftin Soğanlı Mahallesi Sıraevler Caddesi üzerindeki apartmanın bodrum katındaki dairelerine polis gitti. Kilitli kapıyı açan polis 30 yaşındaki Halime Demirdağ\'ın cansız bedenini buldu. Genç kadının cenazesi olay yeri incelemisinin ardından Yenibosna\'daki Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Bu sırada genç kadının bir yakınının sinir krizi geçirip ağladığı görüldü.

8 YAŞINDAKİ KIZLARI DAİREDE YOKTU
Çiftin, 8 yaşında kız çocuklarını bayram tatili nedeniyle Balıkesir\'deki akrabalarına gönderdikleri anlaşıldı
 
BİR AY ÖNCEKİ KAVGA KARAKOLDA BİTTİ
Temizlik işçisi olan genç çiftin yaklaşık 1 ay önce kavga ettikleri ve kavganın polis merkezine yansıdığı, birbirlerinden şikayetçi oldukları ortaya çıktı. 

Görüntü dökümü:
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-Olay yerindeki polislerden görüntüler
-Mahalle sakinleri ile röportajlar
-Cinayetin işlendiği dairenin dış kısmından görüntü
-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntüler
-Cenazenin binadan çıkışından görüntü
-Tabutun cenaze aracına konulması
-Detaylar
 
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