T24 LogoT24 Logo
Gündem

KARISINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ ADLİYEYE GİDİP TESLİM OLDU

 KARISINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ ADLİYEYE GİDİP TESLİM OLDU * KADIN CİNAYETLERİ BAYRAMDA DA DURMADI İbrahim AKTÜRK, İstanbul DHA Bahçelievler Soğanlı'da A

02 Eylül 2017 18:07

 KARISINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ ADLİYEYE GİDİP TESLİM OLDU

* KADIN CİNAYETLERİ BAYRAMDA DA DURMADI

İbrahim AKTÜRK, İstanbul DHA
Bahçelievler Soğanlı\'da A.D. (33),  30 yaşındaki eşi K.D.\'yi bıçaklayarak öldürdü. A.D. cinayetin ardından Bakırköy Adliyesi\'ne gitti, eşini öldürdüğünü itiraf edip teslim oldu. Olay yerine giden polisler evde K.D.\'nin cansız bedenini buldu. Polisin evdeki incelemesi devam ediyor. Temizlik işçisi olan çiftin 8 yaşındaki kız çocuklarını bayram nedeniyle Balıkesir\'e gönderdiği anlaşıldı.   

Görüntü Dökümü:
---------------------
-Olay yerinden görüntü
-Röportajlar
-Genel ve detaylar

DHA FEED 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BIÇAKLAYARAKADLİYEYE GİDİP TESLİM OLDU * KADIN CİNAYETLERİ BAYRAMDA DA DURMADI İbrahim AKTÜRKDHA Bahçelievler SoğanlıBakırköy AdliyesiOlayPolisinTemizlikBalıkesirDökümü OlayFEED

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24