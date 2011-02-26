-KARISINI BARBEKÜDE YAKANA 20 YIL HAPİS PARİS (A.A) - 26.02.2011 - Fransa'da karısını öldürüp, cesedini bahçesindeki barbeküde yakan kişi, 20 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Savcılık, yedi çocuğu olan 43 yaşındaki Benoit Piet için 30 yıl hapis istemişti. Ülkenin kuzeyindeki Saint-Malo kasabasına bağlı Gouesniere köyünde yaşayan Piet, 34 yaşındaki karısı Adeline'nin, 3 Temmuz 2006 tarihinde kaybolduğu ihbarında bulunmuştu. Jandarma tarafından, 2008 yılında gözaltına alınan Piet, sorgusunda suçunu itiraf etmiş, öldürdüğü karasını önce bahçeye gömdüğünü, iki yıl sonra cesedin kalan kısmını gömdüğü yerden çıkartıp bahçedeki barbeküde yaktığını söylemişti. Duruşmalarda sürekli çelişkili ifade veren koca, son olarak karısıyla kavga ettiğini ve itmesi sonucu karısının kazayla merdivenden düşerek hayatını kaybettiğini iddia etmişti. Duruşmalara müdahil taraf olarak katılan çocukların avukatı, annelerini öldüren babalarına, ''barbarlık yaptığı'' gerekçesiyle en ağır cezanın verilmesini talep etmişti. Mahkeme, sanığın avukatının, dava dosyasındaki belirsizlik ve karışıklarla ilgili şikayetini dikkate alıp, sanığı 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.