Karısını 50 kere bıçakladı!

İstanbul'da 2 cinayetten sabıkası bulunduğu belirtilen koca, karısını 50 bıçak darbesiyle öldürüp kayıplara karıştı.

Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'ndeki apartmanın 4. katındaki olay saat 05.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yavuz Çatuk (38) ile eşi Gülay Çatuk (37) arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı. Ramazan Eğri'nin Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre,2 çocuklu çiftin kavgasını duyan bina sakinleri durumu polis bildirdi. Polis eve geldiğinde Gülay Çatuk'u kanlar içinde yerde yatarken buldu. Genç kadının yanında da 2 yaşındaki kızı vardı. Polis, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralı kadını ambulansla hastaneye götürmek için yola çıktı. Ancak Gülay Çatuk yolda hayatını kaybetti. Genç kadının ilk tespitlerde vücudunda 50 bıçak darbesi tespit edildi.

2 cinayet, 2 yaralı

Olay sonrası kaçan Yavuz Çatuk'u arayan polisler binanın önünde, kaldırıma atılmış "rambo" bıçağı olarak tabir edilen bıçak buldu. Çiftin 17 yaşındaki oğullarının Çanakkale 'de olduğu öğrenilirken Yavuz Çatuk'un sabıkasının da oldukça kabarık olduğu belirtildi.

Çatuk'un vatani görevini yaparken komutanını, evlendikten sonra ise kayınvalidesini bıçakla yaraladığı öğrenildi. Yavuz Çatuk’un İstanbul Tophane semtinde bir cinayet işlediği ve girdiği cezaevinde de tartıştığı Uğur Ardalaç adlı bir mahkumu bıçaklayarak öldürdüğü kaydedildi. Yavuz Çatuk’un 3 sene önce tahliye edildiği ifade edildi.