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Karısını 12 yerinden bıçakladı KARACABEY (A.A)

30 Ağustos 2011 20:04

-Karısını 12 yerinden bıçakladı KARACABEY (A.A) - 30.08.2011 - Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir kişi, ayrılmak isteyen karısını 12 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Alınan bilgiye göre, Karacabey'in Akçasusurluk köyünde oturan Hacer A. (35), eşi Hacı A'ya (41) ayrılmak istediği söyledi. Kendilerine ait çiftlikte çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Hacı A, eşini 12 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Çiftlikteki işçiler tarafından Karacabey Devlet Hastanesine götürülen Hacer A, buradaki müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olaydan sonra kaçan Hacı A, jandarma ekiplerince yakalandı. -İmam nikahlı yaşadığı kişiyi yaraladı Öte yandan Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde imam nikahlı eşinden ayrılmaktan vazgeçen kişi çıkan tartışmada eşini yaraladı. Alınan bilgiye göre, Gölcük ilçesindeki TOKİ konutlarında oturan Cüneyt Koç (34) ile imam nikahlı eşi Emine Ş, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Koç, yanında bulunan tabancayla imam nikahlı eşi Emine Ş'yi sağ bacağından yaraladı. Olay yerinde bulunan vatandaşların 112 Acil Ambulansına haber vermesinin ardından yaralı kadın Gölcük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Koç, bir süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Cüneyt Koç, emniyette verdiği ifadesinde, Emine Ş ile bir süre önce karşılıklı ayrılma kararı aldıklarını daha sonra kendisinin ayrılmak istememesi nedeniyle aralarında tartışma çıktığını, bu nedenle eşini yaraladığını söylediği öğrenildi.

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