Karısına genelevde rastladı ve...

Karısına genelevde rastlayan adamın ilk tepkisi, "Burada ne işin var?" oldu. Reuters haber ajansı bu haberi 2008 yılının en popüler haberi olarak seçti.



Polanyalı bir adam, 14 yıllık karısını genelevde yakaladı. Polonya'da yayımlanan Super Express gazetesi, Polonyalı kocanın gittiği genelevde çalışan kadınlar arasında karısını gördüğünü yazdı.



Gazeteye konuşan koca, şaşkına döndüğünü ve kendisini kâbusta zannettiğini söyledi. Super Express, genelev yakınlarındaki bir mağazada çalışan kadının, kocasına ek gelir için bu işi yaptığını söylediğini kaydetti. Gazete, 14 yıldır evli çiftin boşanma aşamasında olduğunu belirtti.



Yaşanan olay, akıllara Luis Bunuel'in 1967 tarihli "Gündüz Güzeli"(Belle De Jour) filmini getirdi.

Aslında kocasını seven ama rastlantı ve merak sonucu hafta içi gündüz saatlerinde genelevde çalışan Severine (Catherine Deneuve) adlı bir kadının öyküsünü anlatan film, erotik sinemanın başyapıtlarından biri olarak nitelendiriliyor. Film, Joseph Kessel'in romanından uyarlanmıştı.