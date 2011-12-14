Karısı kısır diye spermlerini dağıttı!



T24 - Alaska Valiliği için aday olan ABD'li siyasetçi Bill Johnson'ın karısı çocuk sahibi olamadığı için 9 kadına sperm verdiği ortaya çıktı.





Habertürk'te yer lana habere göre, ABD’nin Alabama Eyaleti’nde geçen yıl düzenlenen seçimlerde vali adayı olan Cumhuriyetçi Bill Johnson’ın (52) Yeni Zelanda’daki 9 kadına spermbağışladığı ortaya çıktı. Johnson “8 yıl önce evlendim. Karımın benden önceki evliliğinden üç çocuğu vardı.



Ancak rahmi alındığı için çocuk yapamadık. Ben de kendi çocuklarım olmasını istedim. Bu yüzden deprem sonrası ziyarete gittiğimYeni Zelanda’da spermbağışı yaptım” itirafında bulundu.



Johnson’ın bağış yaptığı kadınlar arasında lezbiyen bir çift de bulunuyor. Johnson’ın karısı Kathy Johnson yaşananların kalbini kırdığını söyledi. Uzmanlar, ensest ilişki riskini artırdığı için bir erkeğin dörtten fazla kadına spermbağışlamasının sakıncalı olduğunu belirtiyor.







