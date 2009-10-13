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Dünya

Karısı doğururken hemşireyi taciz etti!

ABD’de, bir adam karısının doğum yaptığı hastanede, hemşireyi taciz ettiği gerekçesiyle göz altına aldındı.

13 Ekim 2009 03:00

Önce sözlü şekilde taciz etti sonra da göğsünü ve kalçasını okşadı!

ABD’de bir adam, karısının doğum yaptığı hastanenin bekleme odasında, hemşireyi taciz ettiği gerekçesiyle göz altına aldındı. 30 yaşındaki adam, bu hareketi nedeniyle, bebeğinin doğumunu da kaçırdı. ABD’de büyük yankı bulan olay, Adam Manning adlı adamın, hamile karısını geceyarısı McKayDee Hastanesi’ne getirmesiyle başladı. 30 yaşındaki adam, kendilerine yardım eden bir hemşireyi sözlü şekilde taciz etti sonra da göğsünü ve kalçasını okşadı.

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