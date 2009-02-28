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Dünya

'Karını sana verdim ya!'

İtalya Başbakanı Berlusconi, Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye, gazetecilerin önünde 'Sana karını verdim ya' dedi

28 Şubat 2009 02:00

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, yine ortalığı karıştırdı. Gaflarıyla ünlü Berlusconi, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’ye dönüp, medya önünde öyle bir şey söyledi ki, Sarkozy ne diyeceğini bilemedi.

Olay, Roma’da gerçekleşen enerji zirvesinin ardından Sarkozy-Berlusconi ikilisinin basın toplantısı sırasında gerçekleşti.

Sarkozy görüşme ile ilgili basın açıklamasını yaparken, "Berlusconi ve ben bazı önceliklerimiz olduğunu ve bazı alışverişler yapmamız gerektiğini gördük" diyor, tam bu sırada Berlusconi, Sarkozy'ye doğru eğiliyor ve çok kısık sesle birşeyler söylüyor. Fransız televizyonu Canal+’da yayınlanan Le Grand Journal programı, Berlusconi’nin, Sarkozy’ye, eşi Carla’nın İtalyan asıllı olması nedeniyle ‘Karını sana verdim ya’ dediğini açıkladı. 

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