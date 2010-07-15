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Dünya

KARINCALAR DA "İNTİHAR EYLEMİ" YAPIYORMUŞ ANKARA (A.A)

15 Temmuz 2010 00:03

-KARINCALAR DA "İNTİHAR EYLEMİ" YAPIYORMUŞ ANKARA (A.A) - 14.07.2010 - İlginç özellikleriyle insanları şaşırtan karıncaların yuvalarını korumak için "intihar eylemi"ne başvurabildikleri ortaya çıktı. "Adventures Among Ants" adlı kitabında bir işçi karıncanın "istilacı" bir karıncayı durdurmak için nasıl kendini öldürdüğünü anlatan etolog Mark Moffett, bu şaşırtıcı olaya Borneo'da şahitlik etti. Silindir karıncaların yuva yaptığı bir ağacın altına bir parça bal koyan Moffett, hazırladığı tuzağın etkisi altında kalan değişik türde karıncaların yuvaya gelişini gözlemledi. Moffet, bu sırada, silindir karıncalardan birinin yabancı bir karıncayı durdurmak için yaptığı eyleme de şahit oldu. Kitaba göre, yabancı karıncanın tam onu geçmeye çalıştığı sırada kendini parçalayan silindir karınca, bu şekilde sarımsı bir toksik madde salarak düşmanını anında öldürmeyi başardı. Görünüşe bakılırsa, küçük cüsselerine karşın büyük işler yapan karıncalar insanları şaşırtmaya devam edecek.

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