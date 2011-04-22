-KARINCALAR 10 MİLYON RUPİYİ YEDİ LUCKNOW (A.A) - 22.04.2011 - Hindistan'da karıncaların, bir bankada çelik kasa içinde bulunan 10 milyon rupiyi (222 bin dolar) "yediği" bildirildi. Polis yetkilisi Navnit Rana, Lucknow kentinin Barabanki kasabasındaki banka yetkililerinin, kasayı açtıklarında kağıt paraların karıncalar tarafından tahrip edilmiş olduğunu gördüklerini söyledi. Karıncaların geçmişte bankadaki mobilyalara ve kağıt belgelere hasar verdiklerini belirten Rana, ancak Ocak ayında çelik kasaya konan para destelerini karıncaların nasıl kemirdiklerini araştıracaklarını söyledi. Banka yetkilileri hakkında ihmal soruşturması açıldığı belirtildi.