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Spor

Karin Melis Mey elendi

Atletizmde kadınlar uzun atlamada mücadele eden milli atlet Karin Melis Mey, 6.42 metre derecesiyle toplamda 25. olarak elendi.

19 Ağustos 2008 03:00

Atletizmde kadınlar uzun atlamada mücadele eden milli atlet Karin Melis Mey, 6.42 metre derecesiyle toplamda 25. olarak elendi.

İlk hakkında hata yapan milli atlet, ikinci denemesinde 6.42 metre atlayış gerçekleştirdi. Üçüncü ve son hakkında da kırmızı çizgiye basarak hata yapan Karin Melis Mey, elemelerde yer aldığı A Grubu'nda 14., toplamda ise 23. olarak final şansını kaybetti.

Kadınlar uzun atlama elemelerinde en iyi dereceyi 6.87 metre ile ABD'li atlet Brittey Reese yaparken, Brezilyalı Maurren Higa 6.79 metre derecesiyle en iyi ikinci, Ukraynalı atlet Lyudmila Blonska ise 6.76 metre ile en iyi üçüncü dereceye imza attı.

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