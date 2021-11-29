Karim Benzema, Thierry Henry'yi geride bırakarak tarihe geçti

Real Madrid'in golcüsü Karim Benzema, Sevilla karşısında bulduğu golle kulüp bazında 361. golünü kaydetti. Benzema böylece, Thierry Henry'yi geçerek kulüp futbolu tarihinin en çok gol atan Fransız futbolcusu oldu.

La Liga'nın 15. haftasında lider Real Madrid, Sevilla'yı konuk etti. Karşılaşma 2-1 başkent ekibinin galibiyeti ile sonuçlanırken İspanyol devi adına golleri 32. dakikada Karim Benzema ve 87. dakikada Vinicius Junior kaydetti.

Bu sonucun ardından La Liga tablosunun ikinci sırasındaki rakibi Atletico Madrid'in dört puan önüne geçen Real Madrid üst üste dördüncü galibiyetini almış oldu.



33 yaşındaki Fransız yıldız bu sezon Real Madrid formasıyla 16. golünü kaydetti. Karim Benzema, Sevilla karşısında attığı gol ile Thierry Henry'yi geçerek kulüp futbolu tarihinin en çok gol atan Fransız futbolcusu oldu.

Benzema, La Liga'da kaydettiği 11 gol ile Gol Krallığı tablosunun zirvesinde yer alırken onu 9 gol ile Juanmi ve Vinicius Junior takip ediyor.