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Dünya

Karikatürlerin dilinden Libya savaşı...

Ortadoğu araştırmaları konusunda kamuoyunun ve dış politika çevrelerinin ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere kurulan

22 Ağustos 2011 03:00

T24 - Ortadoğu araştırmaları konusunda kamuoyunun ve dış politika çevrelerinin ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere kurulan Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM), ''Aralık 2010 Kuzey Afrika ve Ortadoğu bölgesindeki pek çok ülke için yeni bir dönemin başlangıcını aralamıştır. Tunus’ta bir gencin kendini yakması Fas’tan Suudi Arabistan’a kadar kitleleri hareketlendirmiş ve halk gösterilerinin miladı olmuştur. Ülkelerin iç dinamiklerine göre değişiklik gösteren bu durum Libya’da ise içinden çıkılması zor uluslararası boyutta bir krize ve iç savaşa dönüşmüştür.'' dedi.

Libya'daki gelişmeleri de değerlendiren ORSAM yönetimi, Libya’daki ayaklanmanın 15 Şubat 2011 tarihinde Libyalı avukat ve İnsan Hakları savunucusu Fethi Terbil’in tutuklanması ile başladığını ve bugün Kaddafi yönetiminin fiilen sona ermesine kadar birçok iç çatışmadan geçtiğine değinirken hazırladığı  ''ORSAM RAPOR 66'' adlı çalışmada ''KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN LİBYA İÇ SAVAŞI VE ULUSLARARASI MÜDAHALE''sini gözler önüne serdi...

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