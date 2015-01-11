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Dünya
Deutsche Welle

Karikatürleri yayınladı, kundaklandı

Paris'te saldırıya uğrayan Charlie Hebdo’nun karikatürlerine kapağında yer veren Alman Hamburger Morgenpost gazetesi kundaklandı.

11 Ocak 2015 16:25


Cumartesiyi pazara bağlayan gece 2 sularında kimliği belirsiz kişiler Hamburger Morgenpost gazetesinin Hamburg'daki binasını önce taşladı ardından da ateşe verdi.

Gazete binasındaki bazı dokümanlar yanarken, çevrede şüpheli hareketleriyle dikkat çeken iki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların 30 yaşından büyük olduğu belirtiliyor.

Hamburger Morgenpost gazetesi Paris'teki saldırılar sonrası mizah dergisi Charlie Hebdo'nun tartışmalı Hz. Muhammed karikatürlerine kapağında yer vermişti. Gazete manşet olarak "Bu kadar özgürlük olmalı" cümlesini kullanmıştı. Saldırının bununla bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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