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Dünya

Karikatürist Müslümanlardan özür diledi!

Pakistan'da Facebook ile Youtube'un kapatılmasına neden olan karikatür yarışmasının esin kaynağı olduğunu söyleyen ABD'li çizer Molly Norris, Müslümanlardan özür

21 Mayıs 2010 03:00

T24- Molly Norris, Nisan ayında Amerikan Comedy Central televizyon kanalının Hz Muhammed'e her türlü atıfta bulunulmasını sansürleme kararını protesto etmek için bir karikatür çizdiğini ve fikrinin Facebook'ta bir karikatür yarışmasına esin kaynağı olacağını bilmeden, biraz da mizahi bir tonla 20 Mayısın ''Hz. Muhammed karikatürleri'' günü ilan edilmesini önerdiğini kaydetti.

Batılı bir kullanıcı tarafından açılan yarışmanın Pakistan'da Facebook ve Youtube'un kapatılmasıyla sonuçlandığını anlatan Norris, internetteki sitesi www.mollynorris.com'daki açıklamasında, ''Ben 20 Mayısın herkesin Hz. Muhammed'i çizdiği bir gün olsun demedim. Fikrim çarpıtıldı. Facebook'ta sayfa açmadım, insanlar çizdiklerini göndersin diye bir şey organize etmedim ve bana da çizilenler iletilmedi'' ifadesini kullandı.


Bu durumdan, aşağılayıcı karikatürler çizmekten başka şey düşünmeyen insanların sorumlu olduğunu ifade eden Norris, ''Bu, başlangıçta ifade özgürlüğümüzü tehlikeye düşürecek herhangi bir şey yapmayan Müslümanlar için bir aşağılamadır. Müslümanlardan özür diliyorum ve bu 'günün' durdurulmasını istiyorum'' açıklamasında bulundu.


Molly Norris ayrıca, sitesinde şu ana kadar 40 bin üyeye ulaşan, bu "güne" karşı bir sayfa oluşturduğunu kaydetti.


Pakistan mahkemesi, önceki gün hükümetten, Hz. Muhammed karikatürü yarışması düzenlenen Facebook'a erişimi engellemesini istemiş, ayrıca bu türden bir yarışmanın neden düzenlendiğini araştırmasını talep etmişti.


Bunun ertesinde Facebook kapatılmış, ardından da görüntü paylaşım sitesi Youtube'a erişim engellenmiş, karara dini inançlara hakaret eden yayımlar gerekçe gösterilmişti.

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