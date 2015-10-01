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Karikatürist Derya Sayın hayatını kaybetti

Leman dergisi çizeri, 'Derya Kuzuları' köşesinin sahibi ünlü karikatürist Derya Sayın geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti

01 Ekim 2015 22:26

Mizah dünyasının önde gelen çizerlerinden Leman Dergisi’nde 'Derya Kuzuları' köşesinin sahibi Derya Sayın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 53 yaşındaki karikatürist Derya Sayın, yarın öğlen Firuzağa Camii’nden uğurlanacak.

 

Derya Sayın kimdir?

 

Derya Sayın 1962 yılında Trabzon'da doğdu. İlk ve orta eğitimini Giresun'da tamamladı, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde grafik eğitimi gördü.

Sayın’ın ilk karikatürleri, Oğuz Aral yönetimindeki efsanevi Gırgır dergisinde yayımlandı.
Gırgır, Limon, Leman, Hıbır, Pişmişkelle ve Express gibi dergilerde çalıştı.

Yaşamdan ilginç anlar yakalayarak mizahına yansıtmasıyla tanınan Derya Sayın’ın karikatürlerinde daha önce kimsenin dikkatini çekmeyen günlük yaşam ayrıntıları belirgin olarak öne çıkıyordu.

Mizah dünyasının önde gelen çizerlerinden Derya Sayın “Derya Kuzuları” ve “Derya Kuzularının Sessizliği” adlı köşeleriyle de biliniyordu.

‘Karikatürleri nefis Anadolu rock ve arabesk şarkıları gibiydi’

 

Usta karikatüristin ölüm haberini alan sevenleri sosyal medyadan sanatçıyla ilgili mesajlar paylaştı;

Derya Bengi: Onun karikatürleri nefis anadolu rock ve arabesk şarkıları gibiydi.

Aylin Aslım: LeMan dergisi çizeri, “Derya Kuzuları”nın babası Derya Sayın vefat etmiş. Çok severek okudum yıllarca.

küçük İskender: Dostum karikatürist Derya Sayın’ı bu sabaha karşı kaybettiğimiz haberi geldi. Sevenlerine duyurulur. Başımız sağ olsun.

Uğur Vardan: Vay ki ne vay... 'Derya kuzuları' öksüz kalmış... Güle güle Derya Sayın, güle güle o kendine özgü dünya, o kendine özgü doyumsuz çizgiler... (

 

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