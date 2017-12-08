Karikatürist Çınar Şahenk Paris’te sergi açtı

Gülten Özbey / Paris, 8 Kasım (DHA) - Sanatçı-mimar Çınar Şahenk Paris Anadolu Kültür Sanat Merkezi’nde karikatür sergisi açtı.

Daha önce birçok kişisel sergi açan Şahenk’in ayrıca karikatürlerinin yer aldığı dört kitabı bulunuyor.

Sergi açılışına Türkiye’nin UNESCO bünyesindeki daimi temsilcisi Büyükelçi Altay Çengizer, ticaret baş müşaviri Müge Varol Ilıcak, ünlü organizatör Erkan Özerman, sanatçı Güngör Bayrak ve çok sayıda Fransız ve Türk konuk katıldı.

Dr.Demir Önger, Anadolu Kültür Merkez’inde sergi açmakla duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bugüne dek Türkiye’den bir çok ünlü karikatüriste ev sahipliği yaptığını söyledi.

Büyükelçi Altay Çengizer ise “karikatür son derece zor bir sanat, karşısına geçip baktığımızda altında yatan gayret ve zekâyı her zaman teşhis edemeyebiliyoruz. Ancak karikatür çok kısa sürede önemli mesaj verebilen bir sanat ve bu başka bir sanat dalında yok. Önemli olan, karikatür yoluyla insanın aklına unuttuğu seyleri getirebilmek” dedi.

Çınar Şahenk açılış konuşmasında serginin fevkalade heyecan verici, heyecan verici olduğu kadar gurur verici bir olay olduğunu söyledi.

Karikatürlerle eskiden beri ilgilendiğini ancak yalnızca son senelerde artan zamanını değerlendirmek üzere hobi olarak çizmeye başladığını belirten Şahenk, karikatür çizmenin mimarlık faaliyetlerini de aksattığını söyledi.

Şahenk, karikatüre farklı bir anlatım getirmeye çalıştığını belirterek, “Yalın çizgilerle, söz, kelime, cümle olmaksızın bir takım düşünceleri,reaksiyonları,itirazları dile getirmeye çalışıyorum” dedi.

Görüntü Dökümü

- Paris Anadolu Kültür Merkez’inde Çınar Şahenk karikatür sergi açılış

- Büyükelçi Cengizer ve sanatçı Şahenk sergi ziyaret bilgilendirme,

- Açılış konuşmaları

- Sergide yer alan eserler

- Sanatçı Şahenk DHA değerlendirme