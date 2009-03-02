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Karikatürist Çağçağ Erdoğan’ı çizdi

Başbakan Erdoğan'ı kene olarak çizdiği için mahkemeye verilen karikatürist Mehmet Çağçağ, Başbakan'ı yine çizdi.

02 Mart 2009 02:00

‘Reco Kongo Kenesi’ adlı karikatürü nedeniyle Başbakan Erdoğan tarafından mahkemeye verilen karikatürist Mehmet Çağçağ, Başbakan'ı yine çizdi.

Leman dergisinin kapağındaki ‘Reco Kongo Kenesi’ karikatürü nedeniyle Başbakan Erdoğan tarafından dava edilen karikatürist Mehmet Çağçağ, Haber Türk gazetesinin ana sayfasında çizmeye başladı. Çağçağ’ın ilk karikatürünün konusuysa Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve çizerin kendisiydi.

Gazetenin birinci sayfasında yayımlanan karikatürde Çağçağ odasında çalışırken görülüyor. Kapıdan içeriye kafasını uzatan Erdoğan ise Mehmet Çağçağ’a ‘Bismillah de! Akıllı ol! ve Dikkatli çiz' uyarıları yapıyor.



Çağçağ'ın, Erdoğan tarafından mahkemeye verilmesine neden olan karikatür...

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