Karikatürist Çağçağ Erdoğan’ı çizdi

Leman dergisinin kapağındaki ‘Reco Kongo Kenesi’ karikatürü nedeniyle Başbakan Erdoğan tarafından dava edilen karikatürist Mehmet Çağçağ, Haber Türk gazetesinin ana sayfasında çizmeye başladı. Çağçağ’ın ilk karikatürünün konusuysa Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve çizerin kendisiydi.Gazetenin birinci sayfasında yayımlanan karikatürde Çağçağ odasında çalışırken görülüyor. Kapıdan içeriye kafasını uzatan Erdoğan ise Mehmet Çağçağ’a ‘Bismillah de! Akıllı ol! ve Dikkatli çiz' uyarıları yapıyor.