Karikatürist Altay Martı yaşamını yitirdi

Karikatürist ve doktor Altay Martı'nın hayatını kaybettiği açıklandı. Arkadaşları tarafından sosyal medyada ölüm haberi paylaşılırken ölüm nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

Tıp doktoru ve aynı zamanda karikatürist Altay Martı’nın hayatını kaybettiği sosyal medyada arkadaşlarının paylaşımlarıyla duyuruldu. 1963 Kilis doğumlu mizah yazarı Martı’nın neden hayatını kaybettiği açıklanmadı.

Çalışmalarını İstanbul’da radyasyon onkolojisi uzmanı olarak sürdüren Altay Martı, 1997’de haftalık mizah-kültür dergisi Fesat’ın (16 sayı) genel yayın yönetmenliğini de üstlendi.

Altay Martı Kimdir?

Dr. Martinez ve Hazım Ruhi imzalarını da kullandı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. 1997’de haftalık mizah-kültür dergisi Fesat’ın (16 sayı) genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Çalışmalarını İstanbul’da radyasyon onkolojisi uzmanı olarak sürdürdü.

İlk mizah öyküsü “Ödüllü Suç İşleme Yarışması”, 1982’de Gırgır dergisinde çıktı. Diğer yazıları ve karikatürlerini Express, Söz, Gırgır, Leman, Öküz ve Dinozor dergilerinde yayımladı. Karikatür yarışmalarında dört ödül aldı.

Eserleri (Anlatı-Mizah):

Öldürmenin Erkek Yüzü (1995), Ağır Aksak Öyküler (1996), Savaş ve Kalbim (1996), Geçkin Bir Kadın (1997), Süleyman Bey Çocuğu (1998), İyilik Tanrısının Günleri (2003).