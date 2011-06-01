T24 LogoT24 Logo
Gündem

Karikatüre 18 yaş sınırı getirildi

Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, bazı karikatür ve dergilerde yer alan çizim ve resimlerin

01 Haziran 2011 03:00

T24 - Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, bazı karikatür ve dergilerde yer alan çizim ve resimlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde 'muzır tesir' yapacak nitelikte olduğu gerekçesiyle dergilerin içeriğine sınırlama getirdi.



Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nun dergilere sınırlama getiren kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Kurul, Mayıs 2011 tarihli ve 01 sayılı “Harakiri” isimli derginin incelenmesi sonucunda; dergide yer alan bazı yazı ve karikatürize fotoğrafların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna; bu sebeple söz konusu derginin 1117 sayılı Kanunun 3266 sayılı Kanunla değişik 4’üncü maddesindeki sınırlamalara tâbi olmasına oy çokluğu ile karar verdi.

Ayrıca, Kurul 3 sayılı “Size” isimli derginin incelenmesi sonucunda; dergide yer alan bazı fotoğrafların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde zararlı tesirde bulunacağı gerekçesiyle derginin sınırlamalara tâbi olmasına oy birliği ile karar verdi.


İlk yasak değil

Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, dünya edebiyatının çok önemli iki yazarı ‘Yumuşak Makine’ kitabıyla William Burroughs ve ‘Ölüm Pornosu’yla Chuck Palahniuk'u yasaklılar listesine almıştı.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24