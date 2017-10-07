Karı-kocaya kanlı infaz; otomobillerinden indirip yol ortasında öldürdüler!

Ankara’da otomobiliyle evlerine giden aileye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Araçtan indirilerek vurulan karı - koca yaşamını yitirirken çiftin küçük çocuğu saldırıya şahit oldu.

Olay, akşam saatlerinde Mamak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dostlar Mahallesi Bedrettin Cömert Caddesi üzerinden 06 DTF 98 plakalı otomobilleriyle evlerine giden Gökay İ. ile eşi Hilal İ., Üreğil Lisesi önünde ellerindeki silahlarla yolu kesen kimliği belirlenemeyen şahısların saldırısına uğradı.

Çiftin vücutlarına isabet eden kurşunların etkisiyle yerde kalmasının ardından saldırganlar olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi. Saldırı anında çiftin çocuklarının da araçta olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri sevk edildi

İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak inceleme başlattı. Acı haberi duyan çiftin yakınları ise olay yerine koştu. Polis çifti öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. (DHA)