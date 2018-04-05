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Karı- koca evde ölü bulundu

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde oturan ikisi de 71 yaşındaki Mustafa ve Esme Erdoğan çifti evde ölü bulundu

05 Nisan 2018 16:37

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Serik ilçesinde oturan ikisi de 71 yaşındaki Mustafa ve Esme Erdoğan çifti evde ölü bulundu. Çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin ediliyor.
Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru İbrahim Erdoğan, her sabah olduğu gibi bugün de çocuğunu bırakmak için babası Mustafa Erdoğan ile annesi Esme Erdoğan\'ın oturduğu Cumhuriyet Mahallesi Türkmen Sokak\'taki eve gitti. Kapıyı açan olmayınca anahtarla eve giren İbrahim Erdoğan, babası ve annesini yatakta hareketsiz yatarken buldu. 
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mustafa ve Esme Erdoğan çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Çiftin cenazeleri yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. 
Çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği değerlendiriliyor.

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