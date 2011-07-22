-KARI KOCA, BAŞLARINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ KARS (A.A) - 22.07.2011 - Kars'ta karı koca, evlerinde başlarından vurularak öldürülmüş bulundu. Edinilen bilgiye göre, 30 Ekim Mahallesi TOKİ konutları K-10 Blok'ta ikamet eden dolmuş şoförü Öztürk Aras (36) ve eşi Semra Aras'ın (30) 1 yaşındaki çocukları Talip'in uzun süre ağlaması üzerine komşuları kapıyı çaldı. Kapıyı kimsenin açmaması üzerine komşular polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin uğraşları sonuç vermeyince çilingir çağrılarak evin kapısı açıldı. Semra ile Öztürk Aras, başlarından vurularak öldürülmüş bulundu. Cumhuriyet savcının incelemesinin ardından cesetler, Kars Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Çiftin yakınları sinir krizi geçirdi.