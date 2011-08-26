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Karı koca balkondan atlayıp intihar etti

Balkondan atlayan eşinin ölümüne dayanamayan bir İngiliz, aynı şekilde kendini balkondan aşağıya atınca çiftin 4 çocuğu ortada kaldı.

26 Ağustos 2011 03:00

T24 - Balkondan atlayan eşinin ölümüne dayanamayan bir İngiliz, aynı şekilde kendini balkondan aşağıya atınca çiftin 4 çocuğu ortada kaldı.

Fas tatili yapan Worcestershirelı İngiliz aile, ebeveylerin balkondan atlayarak intihar etmesiyle dağıldı. Roger Lamb eşinin balkondan atlamasına dayanamayarak bir gün sonra aynı şekilde hayatına son verdi. 

  

Fas’ta kiraladıkları bir otel odasında mutlu bir tatil geçirmeyi planlayan Roger Lamb ve eşi Tilly, 3. kattaki odalarının balkonundan, yaklaşık 20 metre yükseklikten kendilerini boşluğa bıraktı.

Fas polisi konuyla ilgili bir soruşturma başlattı.


'Aile semtin'

Yaşları 9 ila 16 arasında değişen çocuklar da ebeveynlerini ani bir şekilde kaybetmenin şokunu yaşıyor. Komşuları aileyi ‘semtin en önemli şahsiyetleri’ olarak tanımladı.

Tilly Lamb’in 90 yaşındaki annesi de haberi duyunca şoke oldu. Annesi kızının kendisini çocuklarına adayan bir anne olduğunu ve nasıl intihar ettiğini hâlâ kavrayamadığını söyledi.

Torunlarının birbirinden parlak öğrenciler olduğunu ifade eden büyükanne şimdi sabırsızlıkla kızının ve damadının resmi ölüm nedeninin açıklanmasını bekliyor.


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