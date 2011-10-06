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Kargoyla "muska" göndermiş ADANA (A.A)

06 Ekim 2011 17:41

-Kargoyla "muska" göndermiş ADANA (A.A) - 06.10.2011 - Adana'da, para karşılığında fal baktığı, Almanya, Fransa ve Hollanda'da yaşayan gurbetçilere muska yaparak gönderdiği iddia edilen kadın gözaltına alındı.  Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine para karşılığı fal baktığı iddia edilen S.Ş. (38) ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinle, S.Ş'yi, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde oturduğu evde suç üstü yakalayarak gözaltına aldı. Yaklaşık iki yıldır falcılık yaptığı iddia edilen zanlının evinde muska yapımında kullandığı bitki çeşitleri, mumlar ile fal bakmada kullandığı iskambil kağıtları ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü binasına getirilerek ifadesi alınan zanlının, Almanya, Fransa ve Hollanda'da yaşayan gurbetçilere muska yaparak gönderdiği tespit edildi. Bazı müşterilerin zanlının tanıdıklarından aldıkları referans notları ile başvurdukları S.Ş'den muska talebinde bulundukları öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı S.Ş. adliyeye sevk edildi.

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