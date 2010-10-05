-KARGO İLE GÖNDERİLEN SİLAH ATEŞ ALDI KONYA (A.A) - 05.10.2010 - Konya'da bir kargo şirketi çalışanı, taşıdığı kutunun içindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kargo ile Ankara'dan Konya'nın Beyşehir ilçesi Huğlu beldesindeki bir silah fabrikasına bakım için av tüfeği gönderildi. Kutu, merkez Karatay ilçesi Büsan Sanayideki kargo şirketinin dağıtım merkezinden kamyonete yüklendiği sırada, içindeki av tüfeği ateş aldı. Ateş alan silahtan çıkan saçmalar, çalışanlardan 23 yaşındaki Süleyman Kurşun'a isabet etti. Ağır yaralanan kargo görevlisi Kurşun, bir araçla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kurşun'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.