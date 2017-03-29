Kargocu kılığına girdi, Hürriyet yazarına saldırdı!

Hürriyet yazarı Melika Karakartal, dün (27 Mart 2017) evinde saldırıya uğradığını açıkladı. Kargocu kılığına giren saldırganın olay yerinde polis tarafından yakalandığını ifade eden Karakartal, "Bu kişi bana yazılarımda ondan bahsettiğimi, onu MOBESE kameraları aracılığıyla izlettiğimi ve telefonlarını dinlettiğimi söyledi" diye yazdı.

Olayı sosyal medya hesabında anlatan Karakartal, şunları söyledi:

“Dün evimde bir saldırıya uğradım. Beni telefonla rahatsız eden ve suç duyurusunda bulunduğum bir kişi, ev adresimi bularak ve kendini kargo firması elemanı olarak tanıtarak kapıma geldi. Israr, küfür ve tehditle kapıyı zorladı, 155’i arayarak polis çağırdım ve bu kişiyi yakalayabildiler.Tüm gün emniyetteydik. Bu kişi bana yazılarımda ondan bahsettiğimi, onu MOBESE kameraları aracılığıyla izlettiğimi ve telefonlarını dinlettiğimi söyledi. Takıntılı, rahatsız bir adam olduğunu düşünüyoruz. Dün öğlen saatleri itibariyle gerekli tüm güvenlik önlemleri alındı. Her nasıl otobüste bir hemşireye tekme atan şahıs ertesi gün serbest kaldıysa, bu kişinin de dava görülene kadar salıverilme ihtimali var. Salıverilmeyeceğini ümit ediyorum. Güzel günlerde, güzel haberlerle buluşmak dileğiyle"