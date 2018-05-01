'Kargocu' gasp çetesinin azmettiricisi aile dostu çıktı (2)
5 KİŞİ TUTUKLANDI
İzmit'te, kendilerini kargocu olarak tanıtarak girdikleri evde yaşlı kadını darp edip, ziynet eşyalarını çaldıkları şüphesiyle yakalanıp adliyeye sevk edilen T
01 Mayıs 2018 23:05
5 KİŞİ TUTUKLANDI
İzmit\'te, kendilerini kargocu olarak tanıtarak girdikleri evde yaşlı kadını darp edip, ziynet eşyalarını çaldıkları şüphesiyle yakalanıp adliyeye sevk edilen T.D., İ.Y., U.K. B.A. ve T.S. tutuklandı.
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