Kargo takip numarasını öğrenip 27 bin 500 TL'lik bilgisayarı çaldılar

Kargo takip numarasını öğrendikleri 27 bin 500 TL'lik bilgisayarı kargo şubesinden teslim alarak çaldılar.

İstanbul’da yaşayan, diş hekimliği fakültesi öğrencisi Övgühan Ö., 27 bin 500 liralık bilgisayarını internet üzerinden satışa çıkardı.

Kendisini 'Musa K.' olarak tanıtan bir kişi ilan üzerine Övgühan Ö.'yü aradı. Bu kişi, Övgühan Ö.'ye, Erzurum’da yaşadığını söyledi. İkili, fiyat üzerinde anlaştı. Övgühan Ö., teslimat sürecinin daha güvenli olması için bu kişiye, bilgisayarı, Erzurum’da yaşayan bir arkadaşına göndereceğini söyledi.

Övgühan Ö., “Bilgisayarı arkadaşımdan elden alır ve ödemeyi de yaparsınız” dedi. Bu kişi öneriyi kabul etti. Övgühan Ö., ürünü kargo şirketine teslim etti. Övgühan Ö.'yü arayan kişi, kargo takip numarasını istedi. Övgühan Ö., gelen talepten şüphe duymayarak kargo takip numarasını paylaştı.

Kendisini 'Musa K.' olarak tanıtan kişi ise kargo şubesine gitti, takip numarasını vererek bilgisayarı alıp çıktı. Övgühan Ö.'nün arkadaşı şubeye gittiğinde gerçeği öğrendi.

Kimlik beyanı yok

Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre, dolandırılan Övgühan Ö. adına, kimliği belirsiz kişi ve kargo şirketine karşı suç duyurusunda bulunuldu. Avukat Volkan Kılıç, görüntülere de yansıdığı hali ile gerçek alıcı dışında başka bir kişinin kargoyu teslim aldığını söyledi. 27 bin 500 liralık ürünün, sadece takip numarasını söyleyen kişiye sorgusuz suailsiz teslim edildiğine işaret eden Av. Kılıç, “Burada kargo firmasının ciddi bir ihmali söz konusu. Tazmin dilekçemize de cevap vermediler” diye konuştu.