Kargo şirketinde şüpheli sıvı incelemesi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'deki bir kargo şirketinin dağıtım merkezine gelen kargodaki bidondan sızan sıvı, paniğe neden oldu. Özel kıyafetle, maskelerini takarak, bidon içindeki sıvayı inceleyen AFAD ekipleri, maddenin temizlik ve kozmetik sektöründe kullanılan solvent olduğunu belirledi. Polis, yanıcı maddenin kargo şirketlerince taşınması yasak olduğu için tutanak tuttu.

Pamukkale ilçesi Kale Mahallesi\'ndeki bir kargo şirketinin dağıtım merkezinde, bugün saat 16.00 sıralarında, bidon içindeki şeffaf sıvının dışarıya sızdığını ve keskin koku yaydığını fark eden çalışanlar, şüphelenerek durumu polise bildirdi. Kargo şirketinin dağıtım merkezine gelen polis ekipleri, bidonun bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirdi. Ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi ve bomba imha uzmanı ekiplerine haber verildi. Yapılan incelemede, sızan ve keskin koku yayan bidonun, İstanbul Esenler\'den, Muğla\'ya götürülmek üzere kargo şirketine verildiği belirlendi.

Dağıtım merkezine gelen AFAD ekipleri, özel kıyafetlerini giyip, maskelerini takarak bidonun bulunduğu yere yaklaştı. Önce bidonun zehirleyici etkisinin olup olmadığını cihazla test eden AFAD ekipleri, daha sonra bidonu özel, sızdırmayan torbalara yerleştirdi. Yapılan incelemede, bidondaki sızan ve keskin koku yayan sıvının temizlik ve kozmetik sektöründe kullanılan solvent olduğu ortaya çıktı ve herhangi bir tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, yanıcı maddenin kargo şirketlerince taşınması yasak olduğu için tutanak tuttu.



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