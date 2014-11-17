Kargo paketinden bebek kafası çıktı

Tayland polisi, iki ABD vatandaşının bebek kafası gibi çeşitli insan vücudu parçalarını ülkeden kaçırmaya çalıştığını duyurdu.

Polisin verdiği bilgiye göre, kargoya verilen paketlerin içinde bebek kafası, bebek ayağı, dövmeli insan derisi ve kalp gibi insan vücudu parçaları çıktı.

Ancak paketleri gönderen 31 ve 33 yaşındaki iki erkeğin ülkeyi terk ederek Kamboçya'ya geçtiği belirtildi.

Polisin ulaştığı ABD'li turistler, vücut parçalarını Bangkok'taki bir pazardan satın aldıklarını ve ABD'de yaşayan arkadaşlarına gönderdiğini ileri sürdü.

'Arkadaşlarına göndermek istemişler'

AP haber ajansı, paketlerin içindeki ürkütücü tablonun rutin x-ray taraması sırasında fark edildiğini yazdı.

Kargo şirketinin derhal polise haber verdiğini ve polisin ardından şüphelilere ulaştığı belirtildi.

AP'ye bilgi veren polis şefi Chumpol Poompuang, turistlerle görüştüklerini kaydetti ve "Bu kişi vücut parçalarının çok enteresan olduğunu düşünmüş ve ABD'deki arkadaşına göndermek istemiş" dedi.

'Müzeden çalınmış olabilir'

Vücut parçalarının akrilik ve plastik torbalarda, özel bir solüsyonda muhafaza edildiği öğrenildi.

AFP, vücut parçalarının ve muhafaza biçimlerinin Bangkok'taki Tıp Müzesi'nde kullanılanlara çok benzediği yazdı ve polisin, vücut parçalarının müzeden çalınmış olma ihtimali üzerinde durduğunu belirtti.

AFP'ye konuşan polis müdürü Ruangsak Jritake, "İlk ihtimal bu vücut parçalarının müzeden çalındığı yönünde. Çünkü müzenin bağlı olduğu hastane de sergide bazı parçaların eksik olduğunu belirtti. Parçaların kaybolduğu sırada da, bazı yabancı adamların müzede olduğu kameralara yansımış" şeklinde konuştu.

Polis müdürü ayrıca cinayet ihtimalini de göz önünde bulundurduklarını belirterek, "Doktorlar ele geçirilen kalpte ve dövmeli deri parçalarında bıçak izi buldular. Bu nedenle bir sonraki adımımız, bir cinayet söz konusu mu, buna bakmak olacak" dedi.

Yerel medya pazar günü sorguya alınan iki ABD'linin vücut parçalarını sokak pazarından aldığı konusunda direttiğini ve polisin bu kişileri serbest bıraktığını yazdı.

Uğur ve büyü için kullanılıyor

Tayland'ın bazı tarikatlar, uğur getirsin diye ya da büyü yapmak amacıyla fetüsleri muhafaza ediyor veya dini dövmeler yaptırıyor.

2012 yılında bir İngiliz vatandaşı ihbar üzerine gözaltına alınmış, bu kişinin bir internet saydasından büyü yapmak için altı adet fetüs satın aldığı ortaya çıkmıştı. Polis aramasında fetüsler kızartılmış halde ve altın yapraklara sarılı olarak bulunmuştu.