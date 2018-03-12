Kargo kamyonundan 5 bin paket kaçak sigara çıktı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, polisin yol uygulamasında durdurulan bir kargo kamyonunda yapılan aramada, 5 bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri TEM yolunun Bolu kesiminde yol uygulaması yaptı. Uygulamada, şüphe üzerine bir kargo firmasına ait kamyon durduruldu. Kamyonda yapılan detaylı aramada, 5 bin 670 paket bandrolsüz kaçak sigara bulundu. Kaçak sigaralara el konulurken, polis kargonun alıcısı ve göndericisinin tespiti için çalışma başlattı.



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