Kargo ile gönderien 100'lük 50 bin sahte dolar ele geçirildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İSTANBUL\'dan Ankara\'ya kargo şirketi aracılığı ile gönderilen 100\'lük 500 bin sahte ABD doları ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kargo şirketi ile İstanbul\'dan Ankara\'ya sahte dolar gönderileceği ihbarı aldı. İhbar üzerine Çankaya ilçesindeki bir adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 100\'lük banknotlar halinde piyasaya sürülmek üzere toplam 50 bin adet sahte dolar ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.