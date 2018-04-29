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BBC Türkçe

Kargo gemisinden denize düşen konteynerlerdeki mallar yağmalandı

Brezilya'nın Santos kentinde, bir kargo gemisinden denize düşen konteynerlerdeki mallar yağmalandı. Polis, olayla ilgili 11 kişiyi gözaltına aldı.

29 Nisan 2018 20:30

Brezilya'nın Santos kentinde, bir kargo gemisinden denize düşen konteynerlerdeki mallar yağmalandı.

Yetkililer, olayla ilgili 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bazı kent sakinleri, konteynerleri denizde görmeleri ardından küçük teknelerle yanlarına gitti.

Bu kişiler, konteynerlerde bulunan, aralarında bisiklet, çanta ve giysilerin de yer aldığı malları yağmaladı.

Yetkililer yağma öncesinde gemide yüklü konteynerlerden 45'inin denize düştüğünü belirtti.

Kazaya neyin sebep olduğuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis, yağma sırasında kullanılıp içi mallarla doldurulan iki tekneyi bulduklarını açıkladı.

Geminin sahibi şirket, kazaya kötü hava şartlarının neden olduğunun düşünüldüğünü açıkladı.

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