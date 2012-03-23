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Dünya

Kargo gemisi uzay yolcusu

İtalyan fizikçi Edoardo Amaldi'nin isminin verildiği, ATV-3 (automated transfer vechile) kargo gemisini Ariane 5 tipi bir füze uzaya çıkarıyor

23 Mart 2012 15:55

 

 
T24 - Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gıda ve malzeme götüren kargo gemisi Güney Amerika'daki Fransız Guyanası'ndan fırlatıldı.
 
İtalyan fizikçi Edoardo Amaldi'nin isminin verildiği, ATV-3 (automated transfer vechile) kargo gemisini Ariane 5 tipi bir füze uzaya çıkarıyor. Gemi, 260 kilometre irtifada Ariane'den ayrılacak. Ardından güneş yelkenlerinin de yardımıyla silindir şeklindeki gemi UUİ'ye ulaşacak. 
 
Geminin 28 Mart'ı 29'una bağlayan gece otomatik olarak uzay istasyonuyla kenetlenmesi öngörülüyor. Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) 20 tonluk insansız kargo gemisinde yaklaşık 6,6 ton gıda ve ikmal malzemesi bulunuyor. 
 
UUİ'ye şimdiye kadar gönderilecek en ağır kargo yükü, uzay aracının robot koluyla boşaltılacak. 
 
"Jules Verne" adlı ilk ATV'nin 2008'de UUİ'ye yaptığı ilk seferin ardından 2011'de Alman matematikçi ve astronom "Johannes Kepler"in adını taşıyan ikinci uzay aracı da görevini başarıyla yerine getirmişti. İtalyan fizikçi "Edoardo Amaldi"nin ismi verilen üçüncü ATV'den sonra 2013 başında da dördüncü insansız uzay aracı "Albert Einstein"in UUİ'ye ikmal için uzaya gönderilmesi öngörülüyor. Avrupalı büyük bilim adamlarının isimlerini bu uzay araçlarına vermeyi gelenek haline getiren ESA, 5. araca da "Büyük Patlama" teorisinin babası Belçikalı fizikçi George Lemaitre'in adının verileceğini açıklamıştı. 
 
ATV aracı, 2008'den bu yana her 18 ayda bir uzay istasyonuna yaklaşık 6 ton ağırlığında gıda, su, eşya ve teçhizat taşıyor. Araç, UUİ ile en az altı ay kenetli kaldıktan sonra atmosfere giriyor. Avrupa'nın Automated Transfer Vehicle (ATV) ve Japonya'nın H-II Transfer Vehicle (HTV) adı verilen insansız uzay araçları, Rusya'nın "Progress" adlı yılların kargo gemisi gibi UUİ'ye yük ikmali yaptıktan sonra atmosfere girerek yanıyor. 
 
 
 

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