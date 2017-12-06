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KARGO FİRMASINA POLİS BASKINI; BİN KUTU HAMİLELİK SONLANDIRICI HAP ELE GEÇİRİLDİ

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA  İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir kargo firması ve deposuna yaptığı operasyonda yasadışı yollardan getirilen hamilelik sonlandırıcı haplar, güneş gözlükleri, parfümler ele

06 Aralık 2017 17:15

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA 
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir kargo firması ve deposuna yaptığı operasyonda yasadışı yollardan getirilen hamilelik sonlandırıcı haplar, güneş gözlükleri, parfümler ele geçirildi. 
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli\'de bir kargo firması ve deposuna baskın düzenledi. 
Yapılan aramalarda yasadışı yollardan Türkiye\'ye getirilen hamilelik sonlandıran bin 113 kutu hap, bin 150 güneş gözlüğü, 700 gözlük kutusu ile 172 parfüm ele geçirdi. Polis B.A.G.\'yi gözaltına aldı. B.A.G. hakkında \"Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında\" ve \"Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretilmesi veya satılması\" suçları kapsamında işlem yapıldı.
Ekiplerin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.
 
Görüntü Dökümü:
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(POLİS KAMERASI)
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-Polis ekiplerinin kargo firmasındaki çalışmaları
-Kargo poşetlerinden çıkan haplar
-Depoda bulunan güneş gözlükleri ve parfümler
-Genel ve detaylar
 

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