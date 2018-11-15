Karesi'ye 7 robotik ve kodlama atölyesi

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR\'in merkez Karesi ilçesinde Kaymakamlık, Karesi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen, \'Kod 10.0 Balıkesir\' projesi kapsamında, 7 robotik ve kodlama atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.

Robotik ve kodlama atölyelerinin açılış töreni, Rahmi Kula Anadolu Lisesi\'nde yapıldı. Törene Vali Ersin Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Kaymakam Abdulkadir Demir, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü ve Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, öğretmenler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Balıkesir ve Karesi\'de ortak paydada ve güç birliği ile çok güzel işlere imza attıklarını dile getiren Karesi Belediye Başkanı AK Parti\'li Yücel Yılmaz, \"Bir yerel yönetici olarak öncelikle Sayın Vali\'me teşekkür etmek istiyorum. Çünkü eğitime bu kadar önem veren bir valinin ve kaymakamın olduğu yerde bizim duyarsız kalmamız mümkün değil. Zihinsel olarak hazır olduğumuzda kaynak mutlaka bulunur. Yeter ki öğrenmeyi arzulayan öğrenciler, öğretmeye ve yönlendirmeye istekli eğitimciler ve bu işe sahip çıkacak bir yönetim anlayışı olsun\" dedi.

VALİ YAZICI\'DAN TEŞEKKÜR

Projede emeği geçenlere teşekkür ederek, sözlerine başlayan Vali Ersin Yazıcı ise \"Karesi Belediyesi\'ne özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu konuda yaptıkları takdire şayan. \'BENGİ Projesi\'nde şehirde eğitimi öncelikleme, eğitimle ilgilenme, eğitimin sorunlarını çözme, öğretmen arkadaşlarımızı motive edip kalitemizi yükseltme noktasında Karesi Belediyesi\'ni her zaman örnek göstermiştim. Onların sayesinde harekete geçenler oldu, ben bu manada da Yücel Başkan\'a teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Yazıcı, eğitime yaptığı katkılar dolayısıyla Başkan Yılmaz\'a plaket verdi.

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