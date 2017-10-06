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Spor

Karesispor'da Taştimur dönemi

İZMİR, (DHA) - TÜRKİYE Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin yeni takımlarından Karesispor'da Fahri Güler'in yerine başantrenörlük görevine Gökhan Taştimur getirildi

06 Ekim 2017 14:22

İZMİR, (DHA) - TÜRKİYE Tahincioğlu Basketbol Ligi\'nin yeni takımlarından Karesispor\'da Fahri Güler\'in yerine başantrenörlük görevine Gökhan Taştimur getirildi.
Kulübü geçen sezon tarihinde ilk kez bu lige çıkaran Güler ise, Taştimur\'un yardımcısı olarak görev yapacak. Taştimur, kariyerinde daha önce Antalyaspor, Eczacıbaşı, Kepez Belediye, Kombassan Konya, Kültür Koleji, Samsun, Erdemirspor ve Olin Edirne\'yi şampiyon yapmayı başarmıştı. Ligdeki ilk maçta Orman Gençlik\'i 60-50 yenmeyi başaran Karesispor, yarın ikinci sınavında saat 17.00\'de Ankara DSİ deplasmanına çıkacak. Ayrca saat 16.30\'da başka bir İzmir temsilcisi olan Petkimspor\'da, Türk Telekom \'u konuk edecek.

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