Karesi Spor Okulu'nda mezuniyet coşkusu

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’in merkez Karesi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Karesi Spor Okulu’na giden 11 bin öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Mezuniyet töreninde konuşan Karesi Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, \"Gelecek seçimlere değil, gelecek nesillere yatırım yapıyoruz\" dedi.

Karesi Spor Okulu Yaz Dönemi mezuniyet töreni Karesi Park’ta binlerce çocuk ve ailelerin katılımıyla dün akşam gerçekleştirildi. Bu yıl 11 bin, 4 yılda toplam 33 bin mezun veren Karesi Spor Okulu’nun mezuniyet törenine Karesi Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Karesispor Başkanı Ahmet Ayan, Karesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Adem Özalp, meclis üyeleri, Karesi Spor Kulübü yöneticileri, muhtarlar, veliler ve binlerce çocuk katıldı.

\"ÇOCUKLARIMIZIN DİJİTAL ORTAMDAN UZAKLAŞMASINI İSTİYORUZ\"

Karesi Spor Okulları Yaz Dönemi mezuniyet töreninde öğrencilere ve velilere hitap eden Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bilinçli bir gençlik ile Karesi\'nin daha güzel ve huzurlu bir şehir olması için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti. Her sene artan sayı ile 10-12 bin arası öğrencinin spor okuluna katıldığını belirten Yılmaz, şunları söyledi:

\"Çocuklarımız yazlarını güzel geçirsinler, bilinçli bir gençliğimiz olsun, annelerimiz evlerinde rahat etsin, babalarımız merak etmesin ve Karesi güzel bir şehir olsun diye hep birlikte çalışıyoruz. Öğrencilerimizin geleceğe umutla bakabilmeleri, boş zamanlarını kendi başlarına spor yaparak geçirebilmeleri, günümüzün hastalığı olan dijital ortamlardan uzak arkadaşları ile vakit geçirebilmeleri için gereken tüm imkanları sunmayı hedefliyoruz. Çocuklarımız hem geleneksel oyunlarımızı öğrensinler, hem de yüzmeyi bilsinler ve ata sporumuz olan okçuluğu öğrensinler. Eğer istiyorlarsa ata binmeyi bizle keşfetsinler istedik ve dört senedir \'çocuklarınız bizlere emanet\' sloganıyla yazlarımızı hep birlikte dolu dolu geçirdik.”

Başkan Yılmaz’ın konuşması ardından spor okuluna katılan çocuklara sertifikaları verilirken, düzenlenen çeşitli eğlencelerle etkinlik sona erdi.

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