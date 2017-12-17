Karesi CHP'de yeni başkan Dilek Yalçın başkanlığa seçildi

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA) - CHP Karesi İlçe Teşkilatı\'nın iki liste ile gidilen olağan kongeresinde Dilek Yalçın başkanlığa seçildi.

CHP Karesi İlçe Teşkilatı Olağan Kongresi, Karesi AVM Toplantı Salonu\'nda yapıldı. Kongrede, mevcut başkan Onur Ayan\'ın karşısına Dilek Yalçın rakip olarak çıktı. Yönetimin ibra edilmesinin ardından 368 delegeden 340\'ı sandık başına gitti. Kullanılan oylardan 174\'ünü alan Dilek Yalçın başkanlığa seçildi. Rakibi Ayan ise 160 oy alabildi. Sandıktan 5 oy geçersiz, 1 oy da boş çıktı.

Yalçın başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, Rasim Altay, Orkun Altay, Ahmet Başaran, Gülnur Çekdemir, Eda Çeviker, Beyhan Demirer, Süleyman Cengiz Dikici, Yasemin Doğru, Berrin Elmas, Uğur Garip, Ali Göldaf, Mehtap İpek, Meliha Kalaycı, Gökhan Karcı, Mehmet Koç, Ünal Zafer Koloğlu, Burak Sakarya, Ayşe Pınar Tanrıöver, Abdurrahim Tolga, Yıldız Tuna\'dan oluştu.

Kongereyi, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, CHP Balıkesir milletvekilleri Ahmet Akın ve Mehmet Tüm ile CHP Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki de izledi.

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