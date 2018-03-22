Karekodlu satışla tarım ilaçlarında kaçakçılık önlenecek

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan, bitkilerde kullanılan zirai ilaçlar ve diğer koruma ürünlerinin takip edilmesiyle ilgili karekodlu satış dönemine ilişkin açıklama yaptı. Kayacan, tarım ilaçlarının artık merkezi sistemden takibe alınacağını belirterek, kaçakçılığın önleneceğini söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nca hazırlanan, karekod sistemini içeren bitki koruma ürünleri takip programı, 1 Ocak\'tan itibaren uygulamaya konuldu. Programla bitki koruma ürünleri takip sistemi devreye alındı. Kayseri İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kayacan, tarım ilaçlarının merkezi sistemle takip edilmesinin amaçlandığı çalışmayla ilgili konuştu. Son zamanlarda bitki koruma ürünleriyle ilgili yaşanan sorunların, bu sistemin ortaya çıkmasını sağladığını kaydeden Kayacan, \"Gıda güvenliğinin sağlanması, bitki ve bitkisel ürünlerde kalıntı probleminin önlenmesi için bitki koruma ürünlerinin üretim aşamasından piyasaya arzına ve son kullanıcıya kadar geçen tüm süreçlerin izlenebilmesi, bitki koruma ürünü satışının kontrol edilebilmesi ve böylece bitki koruma ürünlerinin tavsiye dışı kullanımının önlenmesi önem arz etmektedir. Son zamanlarda bitki koruma ürünleri ile ilgili yaşanan problemler, halihazırda kullanılması zorunlu olan mevcut barkod programlarının etkin olarak kullanılmaması ve ihtiyacı karşılamaması, bitki koruma ürünleri ile ilgili izlenebilirliğin bir sorun haline gelmesi gibi nedenler ile bakanlığımızca ‘Bitki Koruma Ürünleri Takip Programı’ hazırlanmıştır\" dedi.

Sektörde faaliyet gösterenlere, sistemi kullanmaları için şifre verildiğini bildiren Kayacan, şunları söyledi:

“Bitki Koruma Ürünleri Takip Programı Tarım Bilgi Sistemi içinde çalışmaktadır. Bütün bitki koruma ürünü üreticileri, ithalatçıları, toptancıları ve bayileri tarım bilgi sistemine tanımlanmış ve sistemi kullanmaları için şifre verilmiştir. Programı kullanarak ürünlerin üzerinde bulunan karekodlar ile stoklarına giriş ve çıkış yapmaktadırlar. Program kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmuş olup, internet bağlantılı bir bilgisayar ile manuel veya karekod okuyucu ile sisteme ürün giriş ve çıkışları yapılabilmektedir. Bakanlığımızca ve il müdürlüğümüzce programın kullanımı konusunda eğitim toplantıları yapılarak BKÜ bayilerimiz bilgilendirilmiş olup bu konuda eğitim çalışmaları devam etmektedir. Her bir ilaç kutusunun, kolinin, paletin üzerine basılan ve o ürünle ilgili bilgileri içeren kare kodlar sayesinde ürünlerin giriş ve çıkışları raporlanarak, ürünün son görüldüğü konum, zaman ve durumu kaydedilmekte ve gerçek zamanlı olarak tarım bilgi sistemi veri tabanında saklanmaktadır. Bitki koruma ürünleri takip sistemi ile ilaç satış süreçleri kayıt altına alınacak, hangi ilaçtan kaç adet/koli üretilip, nereye teslim edildiği bilgisine sahip olunacaktır. Bitki koruma ürünlerinin üretim ve ithalat aşamasından itibaren son kullanıcı olan üreticiye kadar takibi yapılacak, uygulayıcıların hangi bitki koruma ürünü hangi araziye uyguladığının kaydı görülebilecektir. Ruhsatı iptal edilen, kullanımı yasaklanan ilaçların piyasadan geri çekilmesi veya tarihi dolan ilaç satışının durdurulması, ürünün piyasadan toplatılması gerektiren durumlarda bu ürünlerin yeri sistemde görülecek ve gerekli işlemler anlık olarak gerçekleştirilebilecektir.”

\'KAÇAKÇILIK ÖNLENECEK\'

Sistemin aynı zamanda bir diğer sorun olan kaçakçılığı da önleyeceğini vurgulayan Kayacan, “Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi ile ilaç kaçakçılığının önlenerek, orijinal ve güvenilir ilaç tedarik edilmesi sağlanacaktır. Bakanlığımızca ruhsatlandırılmış, satışına izin verilen orijinal bitki koruma ürünlerinin bayilik izin belgesi sahibi kişiler tarafından satılması ve reçeteli kullanımı gereken bitki koruma ürünleri konusunda etkin bir denetim ile Gıda güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Program 2018 yılı başından itibaren herbisit grubu ürünlerin sisteme kaydı ile uygulanmaya başlanmış olup, belirlenen uygulama takvimine göre 1 Mart 2019 tarihine kadar bütün Bitki koruma ürünlerinin satış süreçlerinin sistem üzerinden yapılması planlanmıştır” diye konuştu.

BİLDİRİM YAPMAYANLARA CEZA

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kayacan, ayrıca bakanlık tarafından belirlenen uygulama takvimine göre, Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi\'ne bildirimde bulunmadan satış yaptığı belirlenen bayi sahiplerine ve toptancılara da 5996 sayılı \'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu\' ile bu kanuna bağlı çıkarılan \'Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik\' usul ve esaslarına göre gerekli idari yaptırımlar uygulanacağını belirtti.

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