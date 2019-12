Kare 4'lü, maça 6'sına karşı

T24 - Türkcell Süper Ligi'nde bu akşam oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçı zirve yarışı için büyük önem taşıyor. Uğur Meleke'nin Milliyet gazetesinde yayımlanan yazısında, " Rijkaard ileride Jo’yu tercih ederse; Keita-Elano-Arda-Jo karesi ilk kez beraber oynama şansı bulacaklar. Bu dörtlünün Beşiktaş’ın her türlü sihri bozmuş Ferrari-Ernst yönetimindeki savunma kalesine karşı verecekleri sınav çok ilgi çekici olacak" yorumunu yaptı.



İki kupadan elenen Beşiktaş’ın önünde sadece 13 maç bulunuyor ve ideal kadrosu sapasağlam. Üstelik iki yabancı stoper, iki Alman ve iki İbrahim’li geri altılısı sahada olduğu sürece Denizli, güzel oyun endişesi taşımadan ipleri elinde tutabiliyor. Mustafa Hoca’nın bu sezon kazandığı sükseli iki galibiyetin (Trabzon ve Manchester’ın) ortak özelliği, Beşiktaş’ın sahadan ofansif zenginlik endişesi taşımadan galibiyetle ayrılmasıydı.



Beşiktaş bu tarz müsabakalarda topu rakiplerinin oynamasına izin verdi, Ferrari-Ernst yönetimindeki savunması kalelerini kapattığı, öndeki yetenekli oyuncuları bir gol bulduğu sürece de bu maçları kazandı. Galatasaray karşısında yenilginin zirveden uzaklaşmak anlamına geleceği bu ortamda da Denizli’nin en büyük kozu, bu tarz maçlarda gol yemeyerek kahramanlaşan geri altılısı olacak.





Ferrari varsa sorun yok



Şu anda bu altılıdan İbrahimler çok formda. Alman ön liberolar istikrarlarını yitirmiş değil. Son haftalardaki tek sorun Sivok’un partneri Ferrari’nin sakatlığıydı. O varken ligin ilk 16 haftasını sadece 7 gol yiyerek kapayan Beşiktaş, onun yokluğunda 4 maçta (Bursa, Antalya, G.Birliği ve Antep önünde) kalesinde tam 6 gol gördü. Sağlam bir Ferrari, bu maçta Beşiktaş savunmasının kilit oyuncusu.





7 yabancı problemi



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli’nin mağlubiyetin travma anlamına geleceği bu ortamda Sivok-Ferrari-Ernst-Fink dörtlüsünü bozmadan kullanması muhtemel. O takdirdeyse önünde başka bir problemi var: Son haftalarda ileri dörtlüde denediği ve form durumları iyi gözüken Bobo-Holosko ve Tabata aynı anda sahada olamayacaklar.



Bu bölgede bir oyuncunun yabancı kısıtlamasına takılması nedeniyle Denizli’nin ya sağ açıkta Nihat’a, ya da santrforda Nobre’ye görev vermesi muhtemel. Nobre’nin geçen hafta kaçırdığı iki gol ibreyi Nihat’a çeviriyor.





Tello’suz duran toplar



Denizli’nin 8 yabancısı içinde şu anda zayıf halka olarak gözüken isim Tello. Tello’nun özelliğiyse Beşiktaş’ın duran toplarında birinci tercih olması. Şilili özellikle (122 kornerle) ligin en çok köşe atışı kullanan takımı olan Beşiktaş’ta bu sayının tam yarısını üstlenmişti. İnönü’de duran top görevinin öncelikle Nihat, sonra da Tabata’da olması muhtemel.



Beşiktaş’ta kornerlerde penaltı noktası üstüne yüksek top yerine genellikle ön direğe veya ceza alanı dışına yerden pas tercih ediliyor. Belki de bu yüzden Beşiktaş ligin en az kafa golü bulan takımı (1 Nobre golü var). Ama bu toplarda Fink, Ernst, Tabata gibi kısa mesafe şutörlerinin tehlikeli olabileceğini not etmek gerek.





G.Saray’ın kornerleri



Galatasaray da (121 köşe atışıyla) ligin Beşiktaş’la beraber en çok korner kullanan iki takımından biri... Sarı-kırmızılılarda bu görevi ağırlıkla Arda üstleniyor ve (eğer ön direğe attığı korner savunmadan tenis topu gibi geri dönmezse) Galatasaray kafa golleri bulabiliyor. Son dönemde Mustafa Sarp’ın yükselen formu da göz önüne alındığında bu toplarda orta saha oyuncusunun önemli bir koz olduğu söylenebilir.





Santrfor kim olacak?



Tabii (9 gol pasıyla) ligin asist kralı Arda’nın şu anda ajandasındaki birinci iş kornerleri kullanmak değil. Genç kaptan, A.Madrid önünde santrfordaki altıncı maçını oynadı ve performansını her geçen gün artırıyor. Galatasaray’ın lig için transfer ettiği santrforu Jo’nun da oynayabilecek duruma geldiği söyleniyor ama Rijkaard’ın perşembe günü sezonun en önemli maçına çıkacak takımının kimyasını bozmadan bir Madrid provası yaptırma ihtimali de var.



Eğer Rijkaard ileride Jo’yu tercih eder, Elano da sağlıklı olursa; Keita-Elano-Arda-Jo karesi hayatlarında ilk kez beraber oynama şansı bulacaklar. İkisi pasaporttan, ikisi de yetenekten Brezilyalı bu dörtlünün Beşiktaş’ın altılısına karşı verecekleri sınav da doğrusu çok ilgi çekici olacak.





Galatasaray 113-103 üstün



Beşiktaş ile Galatasaray bugün 324. kez karşılaşacak. Taksim Stadı’nda 22 Ağustos 1924’te Kartal’ın 2-0’lık galibiyetiyle başlayan 86 yıllık ezeli rekabette geride kalan 323 maçın 113’ünü Cim-Bom, 103’ünü siyah-beyazlı takım kazanırken, 107 maç berabere bitti. Aslan ezeli rakibine ligde de üstünlük kurdu. 101 maçın 36’sını sarı-kırmızılı takım kazanırken, Beşiktaş 28 galibiyet aldı, 37 randevuda ise eşitlik bozulmadı. Sezonun ilk yarısında Ali Sami Yen Stadı’nda yapılan maçı Galatasaray 3-0 kazanmıştı.





Başkanların 4. randevusu



Derbi, başkanlar Yıldırım Demirören ile Adnan Polat’ı, 4. kez buluşturacak. 15. kez Galatasaray derbisi izleyecek olan Demirören, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi gördü. 4. Beşiktaş maçında başkanlık koltuğunda oturan Polat ise 2 kez galip gelirken, 1 maçı yitirdi.





Denizli’nin 29. derbisi



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli bugün kariyerindeki 29. lig derbisine çıkacak. Denizli, Galatasaray’la 16 maçta; 4 galibiyet, 7 yenilgi, 5 beraberlik yaşadı. Fenerbahçe’de 6 derbide 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi gören tecrübeli hoca, siyah-beyazlı takımda ise 2 kez mutlu sona ulaşırken, 4 mağlubiyete engel olamadı.





Derbi 10 saat canlı yayında



Lig TV, Beşiktaş-Galatasaray derbisi için tam 10 saat canlı yayın yapacak. Büyük heyecan saat 15.30’da, “Maç Başlıyor” programıyla başlayacak. İstatistikler, röportajlar ve ünlü futbol adamlarının yorumları tek tek ekrana taşınacak. Derbi keyfi, saat 01.00’e kadar sürecek, “Pazar Futbol Gecesi” programıyla devam edecek.





Olağanüstü güvenlik



2010’un ilk derbisinde olağanüstü güvenlik önlemleri uygulanacak. Dev maçta 870 özel güvenlik, 1900 polis olmak üzere toplam 2770 emniyet mensubu görev yapacak. Maçla ilgili gerekli emniyet önlemleri saat 15.00’den itibaren en üst seviyede alınacak ve stat giriş kapıları saat 16.00’dan itibaren açılacak.





6 futbolcu sarı sınırda



Derbiye iki takımdan toplam 6 oyuncu sarı kart cezası sınırında çıkacak. Beşiktaş’tan İbrahim Toraman, Fabian Ernst, İbrahim Kaş ve Matteo Ferrari, sarı-kırmızılı ekipte ise Arda Turan ile Barış Özbek, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler. Önümüzdeki hafta Kartal deplasmanda Kayserispor’la, Galatasaray ise evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak.





Penaltılar kazandırıyor



Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbilere son yıllarda penaltı golleri damgasını vuruyor. Son 12 maçın 5’inde penaltı golleri skor üzerinde belirleyici etki yaptı. Kartal, 2004 ve 2007’de, Cim-Bom ise 2006, 2007 ve 2008’de yapılan derbilerde penaltı golleriyle sonuca gitti. Bu süreçte Beşiktaş 2, Aslan ise 4 penaltı golü kaydetti.