Kardeşlerinden ayrılmak istemeyen çocuk, babasının öldüğünü kimseye söylemedi

Fransa’nın 20 bin nüfuslu Verdun kentinde 11 yaşındaki erkek çocuk, Çarşamba akşamı kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden babasının ölüm haberini kimseye söylemedi. Dokuz ve dört yaşlarındaki iki kız kardeşine iki gün boyunca bakan çocuk, olayın anlaşılması üzerine "artık evlerinde oturamamaktan ve de kız kardeşlerinden ayrılmaktan korktuğunu" söyledi.

Le Figaro gazetesinin haberine göre, birbirinden ayrılmak istemeyen kardeşlerin annesi altı ay önce aileyi terk etmişti. Baba Dominique Sadek’in ölümüyle çaresiz kalan çocuklar, ayrılma korkusuyla ölüm haberini iki gün sakladı.

11 yaşındaki ağabey, babasını bulduğunda kanepeye yığılmıştı. İki gün boyunca küçük kardeşlerine kahvaltı hazırlayan, tuvalete götüren ve günlük bakımını sağlayan ağabey, para bulamayınca babasının mavi kartını alıp alışveriş yapmak istedi. Ancak şifresini bilmiyordu.

Ağabey, evde kalan yiyeceklerle kardeşlerine bakmaya çalışırken cuma günü 9 yaşındaki kız kardeşi yaşadıklarına dayanamadı ve durumu öğretmenine anlattı. Eve gelen polis ve sağlık görevlileri babanın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini doğruladı.

Savcılık kardeşleri ayırmadan bir koruyucu aileye teslim etti. Çocukların annesi aransa da bulunamadı. Annenin bilgileri Fransız basınında paylaşılırken yerini bilenlerin yetkililerle bağlantıya geçmesi istendi.